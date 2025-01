Le secteur tertiaire faiblit en octobre

Le domaine des services en Suisse a enregistré une baisse des chiffres d'affaires en octobre. En comparaison annuelle et corrigé de l'effet des jours ouvrables, ils ont accusé un repli de 4,1%, après une baisse de 5,4% en septembre.

Ce recul est notamment attribué au commerce de gros, révèle lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Selon les chiffres provisoires, ce segment a vu ses recettes chuter de 9,1%. La section commerce dans son ensemble a faibli d'environ 6%.

Les ventes des activités spécialisées, scientifiques et techniques ont reculé de 6,3% et celles de la section information et communication de 8,9%. Les restaurateurs et hôteliers ont également vu leurs chiffres d'affaires reculer de 2,7%.

Parmi les progressions enregistrées, le secteur immobilier a avancé de 5,6%. La branche architecture et ingénierie a fait de même avec 3,8% de plus, suivie des agences de voyages et services aux voyageurs (+2,9%) et des transports et entreposage (+1,2%).

/ATS