Le serpent le plus petit au monde redécouvert à la Barbade

Un serpent fil de la Barbade a été aperçu sur cette île des Caraïbes, près de 20 ans après la dernière observation documentée. Le reptile est si petit qu'il peut être confondu avec un ver de terre

D'une longueur de huit à dix centimètres une fois adulte, le Tetracheilostoma carlae, de son nom latin, est le serpent le plus petit au monde.

C'est sous un caillou qu'il a été repéré en mars 2025, après plus d'un an de recherches, lors d'une mission du ministère de l'environnement de la Barbade et de l'association de protection de l'environnement Re:wild.

Un seul oeuf à la fois

'Il n'y a eu qu'une poignée d'observations depuis 1889', a souligné dans un communiqué Connor Blades, un agent du ministère impliqué dans la mission. Le serpent fil de la Barbade est particulièrement vulnérable: la femelle ne pond qu'un seul oeuf à la fois.

Sa redécouverte est 'un rappel, pour nous habitants de la Barbade, que les forêts de la Barbade sont si particulières et nécessitent d'être protégées', a déclaré Justin Springer, de l'ONG Re:wild.

Seulement 2% de la forêt primaire de cette île des Caraïbes demeure intacte.

/ATS