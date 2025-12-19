Le site Shein échappe à une suspension par la justice

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté vendredi la demande de l'État de blocage provisoire ...
Le site Shein échappe à une suspension par la justice

Le site Shein échappe à une suspension par la justice

Photo: KEYSTONE/AP/NICOLAS GARRIGA

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté vendredi la demande de l'État de blocage provisoire du site Shein en France, jugeant la mesure 'disproportionnée' après le retrait volontaire des produits illicites vendus par le géant asiatique de l'e-commerce.

Le tribunal a reconnu l'existence d'un 'dommage grave à l'ordre public' - la vente de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes, d'armes et de médicaments - mais a estimé que ces ventes étaient 'ponctuelles' et constaté que la plateforme avait retiré les produits.

La justice a toutefois fait 'injonction' à Shein de ne pas rétablir la vente de 'produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d'âge'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dernière édition de l'hebdomadaire fribourgeois Le Messager

Dernière édition de l'hebdomadaire fribourgeois Le Messager

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 16:08

Russie: la Banque centrale abaisse son taux directeur à 16%

Russie: la Banque centrale abaisse son taux directeur à 16%

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 13:05

France: la dette publique atteint un nouveau record en valeur

France: la dette publique atteint un nouveau record en valeur

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 12:56

Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 11:39

Articles les plus lus

La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 11:38

Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 11:39

France: la dette publique atteint un nouveau record en valeur

France: la dette publique atteint un nouveau record en valeur

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 12:56

Russie: la Banque centrale abaisse son taux directeur à 16%

Russie: la Banque centrale abaisse son taux directeur à 16%

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 13:05

Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 10:14

La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 11:38

Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 11:39

France: la dette publique atteint un nouveau record en valeur

France: la dette publique atteint un nouveau record en valeur

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 12:56

Clariant vend ses activités au Venezuela

Clariant vend ses activités au Venezuela

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 08:30

France: prévisions de croissance révisées à la hausse

France: prévisions de croissance révisées à la hausse

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 08:35

Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 10:14

La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 11:38