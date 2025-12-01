Le site d'un château médiéval découvert près d'Uesslingen-Buch (TG)

Le site d'un château médiéval a été découvert près d'Uesslingen-Buch, dans le canton de Thurgovie, par un passionné d'archéologie. Des recherches ultérieures ont confirmé qu'il s'agit d'un fort édifié aux 10e et 11e siècles.

La découverte est d'un grand intérêt historique, annoncent lundi les autorités thurgoviennes. Le complexe se trouve à un peu moins d'un kilomètre à l'ouest de la chartreuse d'Ittingen. Le château des seigneurs d'Ittingen fut détruit en 1079 mais il n'existe à ce jour que des hypothèses sur l'emplacement de sa reconstruction.

C'est un passionné d'archéologie du canton de Berne qui a identifié le site: il a fait défiler sur son ordinateur la carte en relief haute résolution du canton de Thurgovie, à l'affût de formations de terrain particulières. Il a ainsi reconnu près d'Uesslingen-Buch deux petits plateaux entourés de fossés abrupts et identifié plusieurs routes anciennes en contrebas.

Objets mis au jour

Ces observations ont immédiatement été rapportées à l'office thurgovien d'archéologie, qui a autorisé un privé à effectuer une prospection à l'aide d'un détecteur de métaux à l'endroit signalé. Ce dernier a mis au jour des objets tels que des tessons de céramique et plusieurs objets en fer, dont des pointes de projectiles médiévaux.

D'après des sites comparables, le château fort nouvellement découvert se composait d'une tour en bois à plusieurs étages protégée par une palissade et de profonds fossés. Il était directement relié au réseau routier régional, peut-être même situé sur une liaison supra-régionale entre Winterthour et Constance.

Le canton ne mènera aucune fouille sur les deux plateaux, toute structure et découverte devant rester dans le sol et être ainsi préservée pour de futures recherches. Quant au matériel trouvé grâce au détecteur, il se trouve en cours de restauration.

/ATS