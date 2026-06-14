Le sort de l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions » en suspens

Le sort de l'initiative 'Pas de Suisse à 10 milions' n'est pas encore tranché. La tendance ...
Le sort de l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions » en suspens

Le sort de l'initiative

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le sort de l'initiative 'Pas de Suisse à 10 milions' n'est pas encore tranché. La tendance de l'institut gfs.bern est encore incertaine dimanche.

A Genève, la population a refusé à 65,08%, et à 61,4% dans le canton de Vaud, selon des résultats provisoires. Le Valais dit aussi non, mais du bout des lèvres, à 50,3%. Zurich par contre dit oui à 53,71% et Schwyz à 68,48%.

L'initiative populaire 'Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)' vise à limiter le nombre de résidents en Suisse à dix millions d'ici 2050. La population s'élève actuellement à environ 9 millions.

Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépassait les 9,5 millions. L'UDC veut agir en priorité sur l'immigration. Si ces mesures ne suffisaient pas, Berne devrait résilier des traités internationaux, dont celui de libre circulation conclu avec l'UE.

/ATS
 

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