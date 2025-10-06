Le suédois Saab veut produire des armes sur abonnement

Le groupe de défense suédois Saab envisage de produire des armes sur abonnement afin de répondre aux besoins européens de réarmement, a annoncé lundi son directeur général dans un entretien au journal danois Børsen.

'Nous travaillons en étroite collaboration avec FMV (l'administration suédoise pour le matériel de défense, ndlr) pour mettre en place un service d'abonnement où nous recevons un paiement récurrent pour développer des systèmes technologiquement avancés, tels que des drones, en contrepartie de maintenir la capacité de production prête pour le moment où les systèmes seront effectivement nécessaires', a expliqué Micael Johansson.

L'abonnement proposé par Saab, qui fabrique le chasseur Gripen, des systèmes d'armes de combat et des sous-marins, serait construit sur un modèle similaire à celui du géant du streaming musical Spotify, suédois lui-aussi.

Dans un contexte de tensions et d'incertitudes géopolitiques, les Européens renforcent leurs capacités de défense et les groupes d'armement investissent énormément pour augmenter leur capacité de production.

Pour M. Johansson, un service d'abonnement permettrait d'affiner le niveau de capacité de production nécessaire.

'Nous évitons de produire dès maintenant des systèmes qui pourraient s'avérer obsolètes en quelques années', a-t-il affirmé.

Une éventuelle date de lancement de ce système n'a pas été annoncée

/ATS