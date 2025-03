Le taux de chômage baisse à 2,9% en février

La situation du marché suisse de l'emploi s'est légèrement améliorée en février. Le taux de chômage est retourné sous la barre des 3,0% atteinte en janvier, en reculant de 0,1 point de pourcentage à 2,9%.

Au cours du mois sous revue, le nombre de chômeurs a diminué de 327 personnes (-0,2%) par rapport au mois précédent pour atteindre 135'446 personnes, selon les chiffres du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) publiés jeudi. Par rapport au même mois de 2024, le chômage a augmenté de 23'567 personnes (+21,1%).

Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 1957 personnes sur un mois à 125'044 personnes. Le taux de chômage s'est maintenu à 2,7% en février. Le taux de chômage des jeunes a augmenté de 0,7 point de pourcentage sur un mois à 2,1%. Celui des seniors est passé de 2,6% à 2,7%.

Sur un an, le nombre de jeunes chômeurs a augmenté de 1974 personnes, soit de 19,5% et celui des seniors de 5866 personnes (+18,6%). En février, 212'699 demandeurs d'emploi étaient recensés, soit 104 personnes de moins qu'en janvier. Sur un an, le bond est de 16,9% à 30'681 personnes supplémentaires.

Le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de décembre 2024 s'élevait à 2230 personnes. Cela représente 386 personnes de moins (-14,8%) qu'en novembre dernier.

Le nombre de postes vacants corrigé des variations saisonnières a augmenté de 2346 (+5,6%) par rapport au mois précédent, à 44'398 postes.

Selon les données connues à fin févier, la réduction de l'horaire de travail a touché 5733 personnes en décembre, soit 53,4% de moins qu'en novembre. Le nombre de secteurs d'exploitation a diminué de 38,1% pour atteindre 387.

/ATS