Le taux de chômage progresse au mois d'août en Suisse

Le marché helvétique de l'emploi s'est quelque peu dégradé le mois dernier en Suisse. Le nombre ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le marché helvétique de l'emploi s'est quelque peu dégradé le mois dernier en Suisse. Le nombre de chômeurs a progressé de près de 3000 personnes (+2,3%) en glissement mensuel pour atteindre 132'105. Le taux de chômage a augmenté à 2,8%.

Corrigé des variations saisonnières, ce taux est demeuré inchangé à 2,9%, indique jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans son relevé périodique de la situation.

La progression du chômage touche tout particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans, avec une augmentation de 2186 personnes ou 19% pour un nouveau total de 13'682. Le taux de chômage pour cette classe d'âge a bondi d'une cinquantaine de pb et s'établit désormais à 3,2%.

L'évolution pour les séniors de 50 à 64 ans s'est limitée à 208 personnes ou +0,6%, pour atteindre 35'848. Le taux de chômage a enflé d'une dizaine de pb à 2,5%.

A l'inverse du nombre de chômeurs, celui des demandeurs d'emploi a fondu de 351 personnes et s'établissait en août à 209'090 personnes. Corrigé des variations saisonnières cependant, on assiste à une recrudescence de 325 personnes.

Les économistes fédéraux indiquent en outre que le mois de juin, dernière période pour laquelle ils disposent de données exploitables, a vu 2519 épuiser leurs droits aux indemnités de chômage, 532 personnes de moins qu'en mai.

/ATS
 

