Le taux de chômage reste stable en novembre

La situation sur le marché du travail n'a guère évolué en novembre, nonobstant une hausse de 3648 (+2,7%) du nombre d'inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) à 138'860 personnes. Le taux de chômage est resté stable en rythme mensuel à 2,9%.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières (CVS) est lui aussi demeuré stable à 3,0%, indique jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur un an, la proportion de sans-emplois a augmenté de 0,3 point de pourcentage et de 0,4 point pour le taux CVS.

Entre octobre et novembre, le chômage des jeunes (15 à 24 ans) a légèrement diminué de 73 personnes ou 0,5%, à 13'397, pour un taux stable de 3,1%. Du côté des seniors, une augmentation de 3,4% à 38'324 inscrits est constatée par le Seco, qui a calculé une proportion de 2,6% (+0,1 point). Sur un an, les progressions du nombre de chômeurs dépassent les 10%.

La chiffres de demandeurs d'emplois indiquent une forte hausse de 6188 personnes ou +2,8% sur un mois, à 225'884. Une diminution ressort cependant des statistiques CVS. Le nombre de postes vacants s'est étiolé de 6,6% à 32'670, dont plus de la moitié sont soumis à l'obligation d'annoncer les postes vacants.

Le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de septembre s'élevait à 2465, soit 541 personnes de moins (-18,0%) que le mois précédent, précise le communiqué.

