Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Le tunnel autoroutier du Gothard a été fermé lundi soir après un accident de la circulation ...
Photo: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Le tunnel autoroutier du Gothard a été fermé lundi soir après un accident de la circulation, a indiqué la police cantonale tessinoise. Un automobiliste néerlandais de 47 ans a percuté le mur à l'intérieur de l'ouvrage après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Il a été grièvement blessé, a précisé la police dans un communiqué. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Le tunnel doit rester fermé jusqu'à mardi 04h00 au moins, toujours selon la police. La circulation a été déviée en direction du San Bernardino.

/ATS
 

