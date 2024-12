Le vent continue à souffler dans les voiles de l'UDC

L'UDC serait à nouveau la grande gagnante des élections fédérales si celles-ci se tenaient cet automne. Les autres partis obtiendraient un résultat proche de celui de l'année passée, ou enregistreraient un léger recul, selon un sondage de l'institut Sotomo.

L'UDC augmenterait sa part électorale de deux points de pourcentage par rapport aux élections fédérales d'octobre 2023 et réaliserait 29,9% des voix, selon les résultats du sondage publiés lundi. Le parti avait déjà enregistré une hausse de 2,3 points de pourcentage entre les deux précédentes élections fédérales.

Le PS se classerait deuxième, avec 17,8% des voix, soit un recul de 0,5 point de pourcentage. Le PLR et le Centre resteraient stables, avec respectivement 14,3% et 14,1%. Les Vert-e-s (9,5%) et les Vert' libéraux (6,6%) perdraient à nouveau des plumes. Le parti de gauche subirait une perte de 0,5 point de pourcentage, son cousin du centre un recul d'un point de pourcentage.

Le sondage a été mené auprès de 4467 électeurs entre le 28 octobre et le 11 novembre. Les données ont ensuite été pondérées de manière à être représentatives de l'électorat. Le sondage est comparable à un échantillon aléatoire avec une erreur d'échantillonnage de +/-1,5 point de pourcentage, selon Sotomo.

/ATS