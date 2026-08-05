Légionelles à Bâle: le parquet ouvre une enquête pénale

Le Ministère public de Bâle-Ville a ouvert une procédure pénale pour homicide par négligence ...
Légionelles à Bâle: le parquet ouvre une enquête pénale

Légionelles à Bâle: le parquet ouvre une enquête pénale

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le Ministère public de Bâle-Ville a ouvert une procédure pénale pour homicide par négligence dans le cadre de l'épidémie de légionellose, a-t-il annoncé mercredi soir. Une personne est décédée des suites de cette infection.

Le parquet a ouvert une enquête d'office sur la base des informations disponibles à ce jour, explique-t-il. La police judiciaire mène des investigations. En raison de la procédure en cours, aucune autre information ne peut être communiquée.

Ces deux dernières semaines, 28 personnes au total ont contracté la légionellose à Bâle. Selon les informations fournies par le département cantonal de la santé, six personnes sont encore hospitalisées. L'une qui était encore hospitalisée en soins intensifs mardi après-midi a entre-temps pu quitter ce service.

Les autorités ont identifié le foyer d'infection potentiel, à savoir deux tours de refroidissement à eau situées sur le toit du siège social de Manor, dans le quartier du Petit-Bâle, et les ont mises hors-service vendredi. Selon les informations fournies par Manor, l'installation concernée fait l'objet d'une analyse.

Le Département de la santé avait annoncé lundi cette épidémie de légionellose. Al avait appelé les exploitants de tours de refroidissement à se manifester auprès des autorités, car le canton ne dispose pas d’un recensement complet de ces installations.

/ATS
 

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