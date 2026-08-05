Légionelles à Bâle: le parquet ouvre une enquête pénale

Le Ministère public de Bâle-Ville a ouvert une procédure pénale pour homicide par négligence ...
Légionelles à Bâle: le parquet ouvre une enquête pénale

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Photo: Dernières nouvelles

Le Ministère public de Bâle-Ville a ouvert une procédure pénale pour homicide par négligence dans le cadre de l'épidémie de légionellose. C'est ce qu'il a annoncé mercredi soir. Une personne est décédée des suites de cette infection.

/ATS
 

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