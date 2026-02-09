Législatives au Japon: razzia du parti de la Première ministre

Le Parti libéral-démocrate (PLD) de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a remporté ...
Le Parti libéral-démocrate (PLD) de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a remporté 315 sièges lors des élections législatives anticipées de dimanche. Il a obtenu une majorité des deux-tiers à la chambre basse du Parlement.

Selon les résultats officiels publiés mardi, ce score est le meilleur de l'histoire du PLD et permet à la dirigeante ultra-conservatrice, première femme Première ministre du Japon, de conforter son mandat pour mettre en oeuvre son programme dans l'archipel de 123 millions d'habitants au cours des quatre prochaines années.

/ATS
 

