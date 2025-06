Lens (VS): la Fondation Opale propose une visite de l'intime

Du 15 juin au 16 novembre, la Fondation Opale présente 'sous les reflets du monde'. Il s'agit d'une exposition consacrée à l’artiste aborigène australienne Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori (1924-2015) et au peintre américain Forrest Clemenger Bess (1911-1977).

'L'exposition explore les multiples façons dont les peintres Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori et Forrest Clemenger Bess abordent le visible et l’invisible, le micro et le macro, l’intime et le cosmique', explique la Fondation Opale, basée à Lens (VS), dans un communiqué de presse ce mercredi. 'Les formes codées de Forrest Bess rencontrent les cartographies mémorielles de Sally Gabori, et les deux œuvres questionnent ce qui échappe au regard : les souvenirs, les sensations et les présences invisibles.'

Leurs œuvres témoignent d’une connexion indissociable entre la mémoire, l’identité et le paysage. Cette exposition d'une cinquantaine d'oeuvres propose un dialogue inédit, révélant les parallèles surprenants entre leurs pratiques respectives. 'Cette exposition permet à chacun de percevoir que la peinture est un des espaces possibles de l’expression poétique de notre identité', résume le curateur de l'exposition, Samuel Gross.

Une oeuvre sur le tard

Ce n’est qu’à l’âge de 81 ans que Sally Gabori commence à peindre : elle réalise de puissants aplats de couleurs sur d’immenses toiles, d’un geste énergique et spontané. 'Son style tout à fait singulier, très éloigné des autres formes de peinture aborigène, constitue une véritable révolution visuelle. En quelques années, elle produit plus de 2000 œuvres', constate la Fondation Opale. 'Chaque toile évoque des parcelles de territoire de l’île de Bentinck qui lui sont chères ou qu’elle associe à un membre de sa famille.'

Forrest Bess a lui su développer une iconographie énigmatique inspirée de ses propres visions et recherches spirituelles. Ses tableaux de petit format peuvent être perçus comme abstraits, mais sont pourtant chargés de symboles. 'Il y représente ses visions et motifs rêvés, qu’il interprète en s’appuyant sur des concepts théoriques, formant un langage pictural unique. Il aura ainsi su développer une œuvre singulière à la lisière de l’art, de la philosophie et de la spiritualité', résume la Fondation Opale.

/ATS