Léon XIV déplore le recul de la foi au profit de « l'argent »

Le nouveau pape Léon XIV a déploré vendredi le recul de la foi au profit 'd'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir', lors de sa première messe en tant que chef de l'Eglise catholique, dans la chapelle Sixtine au Vatican.

'Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, (...) des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir', a-t-il déclaré devant les cardinaux dans son homélie prononcée en italien.

'Il s'agit d'environnements où il n'est pas facile de témoigner et d'annoncer l'Evangile et où ceux qui croient sont ridiculisés, persécutés, méprisés ou, au mieux, tolérés et pris en pitié', a-t-il ajouté.

'Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames', comme 'la violation de la dignité de la personne' ou 'la crise de la famille', a-t-il poursuivi.

Pas un surhomme

Le premier pape américain de l'histoire, élu jeudi au deuxième jour du conclave, a également déploré 'les contextes où Jésus, bien qu'apprécié en tant qu'homme, est réduit à une sorte de leader charismatique ou de surhomme'.

'Et cela non seulement chez les non-croyants, mais aussi chez nombre de baptisés qui finissent ainsi par vivre, à ce niveau, dans un athéisme de fait', a-t-il insisté.

Robert Francis Prevost, qui portait des chaussures noires comme François et non rouges comme le veut la tradition papale, a appelé l'Eglise à être un 'phare qui éclaire les nuits du monde'.

/ATS