Les 116 blessés ont été identifiés

Photo: Alerte Info

Les opérations d’identification menées par la Police cantonale valaisanne, le Disaster Victim Identification et l’Institut de médecine légale ont permis d’identifier toutes les personnes blessées dans l’incendie de Crans-Montana. Elles se montent à 116 dont 68 Suisses.

