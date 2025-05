Les 37 délégations défilent pour l'ouverture de l'Eurovision à Bâle

Le président du gouvernement bâlois Conradin Cramer a qualifié le Concours Eurovision de la chanson de fête unique de la musique lors de la cérémonie d'ouverture dimanche. L'ESC réunit les cultures et honore la diversité de l'Europe, a-t-il dit sur la place.

'C'est un grand honneur de pouvoir saluer toutes les délégations de l'ESC', a-t-il ajouté sur la place du marché devant l'Hôtel de Ville en accueillant les délégations les unes après les autres. La tension monte en flèche et la ville entière est remplie d'une énergie vibrante.

'L'ESC sera un événement inoubliable, non seulement pour les délégations, mais aussi pour toute la ville, a-t-il poursuivi. C'est avec une grande joie et dans un esprit d'unité que je déclare maintenant officiellement ouverte la semaine de l'Eurovision 2025 à Bâle'. La mascotte de l'ESC, Lumo, a ensuite foulé le tapis.

Défilé multicolore

Par un temps ensoleillé, l'affluence du public est importante, comme le déploiement policier. Les 37 délégations, menées par l'Australie, ont commencé leur parade sur le traditionnel tapis turquoise devant l'Hôtel de Ville.

Toutes les délégations ont été acclamées par la foule, à l'exception de celle d'Israël, qui a été huée. On pouvait d'ailleurs voir de nombreux drapeaux palestiniens dans la foule.

Les délégations rejoignent ensuite le Village de l'Eurovision près du parc des expositions. Des trams et des bus d'époque les ont conduites dans le Petit-Bâle. Elles étaient accompagnées d'un cortège haut en couleur, composé de cliques de carnaval bâloises avec tambours et piccolos, de guggenmusiks, de joueurs de cor des Alpes, de groupes de danse, de classes d'école et de groupes techno.

/ATS