Les CFF économisent et suppriment les poubelles près des sièges

Les CFF réduisent progressivement le nombre de poubelles à proximité des sièges dans les trains. Cette mesure vise à améliorer la propreté et à rendre le nettoyage plus efficace. Selon eux, cette mesure fera économiser chaque année plusieurs millions de francs.

Cette transition devrait s'achever d'ici fin 2028, selon un communiqué publié jeudi par les CFF. Les voyageurs pourront continuer à jeter leurs déchets dans les poubelles situées à l'entrée des trains ou dans les gares. Les collecteurs de papier seront aussi remplacés par des poubelles pour déchets résiduels, d'après une information rapportée par les journaux 'CH Media'.

Depuis 2021, il n'y a plus de poubelles à côté des sièges en deuxième classe des trains régionaux. Les expériences sont positives et montrent que les voyageurs jugent les trains globalement plus propres, écrivent les CFF. Sur la base de ces expériences, les CFF souhaitent désormais supprimer les poubelles également aux places assises en 1e classe des trains régionaux, ainsi qu'en première et deuxième classe des trains longue distance Duplex IR, Mouette et Duplex TGL.

Pour les autres trains longue distance, y compris les trains internationaux, il n'est actuellement pas prévu de supprimer les poubelles des sièges. Notamment à cause du manque d'espace dans les zones d'entrée.

Les CFF espèrent ainsi réaliser des économies grâce à la suppression des poubelles, améliorer la propreté des sièges et réduire les odeurs désagréables. Dans la plupart des trains, cela permet également d'augmenter l'espace pour les jambes. Le nettoyage des trains gagne en efficacité et le personnel de nettoyage n'a plus à effectuer de tâches physiquement pénibles pour vider les poubelles.

/ATS