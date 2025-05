Les CFF investissent 90 millions sur la ligne Fribourg-Berne

Les CFF effectueront cet été d'importants travaux d'entretien budgétés à 90 millions de francs sur la ligne Fribourg-Berne. Celle-ci sera interrompue du 27 juin au 25 août et substituée pour le trafic grandes lignes par un service de bus de remplacement.

'La fermeture totale de la ligne permet de concentrer les travaux sur huit semaines. Sans quoi les restrictions auraient duré trois ans', ont précisé vendredi à Fribourg le directeur régional des CFF pour la Suisse romande David Fattebert et son homologue pour la région Centre Michel Berchtold. Sans oublier l'aspect sécurité.

Des travaux sont déjà en cours depuis septembre. Des chantiers qui vont entrer dans une 'phase intensive' pendant l'été, avec notamment la modernisation complète de la gare de Schmitten (FR) pour permettre l'accès aux trains de plain-pied et le réaménagement d'aiguillages en gare de Fribourg.

Figurent aussi l'entretien complet de la voie et le remplacement d'aiguillages à Guin (FR), ou le renouvellement de 8 km de voie et ligne de contact entre Flamatt (FR) et Berne.

