Les Chambres fédérales soutiennent la Genève internationale

La Suisse pourra renforcer sa position d'Etat hôte, dans un contexte de crises. Suivant le National, le Conseil des Etats a approuvé lundi un plafond de dépenses de 122,6 millions de francs pour 2026-2029, principalement en faveur de la Genève internationale.

Le Conseil fédéral a adopté en juin un paquet de mesures urgentes ainsi que ce crédit-cadre. Celui-ci est augmenté de 5% par rapport à la période précédente pour renforcer l'accueil, les infrastructures, les partenariats et la gouvernance des nouvelles technologies.

Avançant des arguments d'économies budgétaires, l'UDC ainsi que quelques élus du PLR et du Centre ont tenté de réduire l'enveloppe de moitié, avec un plafond fixé à 61,3 millions. A l'opposé, la gauche souhaitait aller plus loin que le Conseil fédéral et demandait un crédit d'engagement de 152,6 millions de francs.

Au final, la proposition du gouvernement n'a pas été modifiée. Au vote sur l'ensemble, elle a été validée par 36 voix contre 3.

/ATS