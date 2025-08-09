Les Diablerets: Grand Prix du FIFAD à l'Américain Ben Sturgulewski

Le 56e Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) a attiré 15'000 spectateurs du 2 au 9 août, soit 15% de plus qu'en 2024, selon les organisateurs. Il a décerné son Grand Prix à 'Champions of the Golden Valley' de l’Américain Ben Sturgulewski.

'Cela devait être un petit film de ski sur les actions d'une ONG, c'est devenu un hymne à la liberté', ont commenté les membres du jury pour expliquer leur choix samedi en début de soirée. 'Lorsqu'il filme les communautés de Bamyan en Afghanistan, le réalisateur ne sait pas encore que les talibans vont revenir au pouvoir sous peu...' Ce film a également reçu le Prix de la narration.

Parmi les 70 films projetés, le Prix spécial du jury a récompensé 'Agent of Hapiness' du Hongrois Arun Bhattarai et de la Bhoutanaise Dorottya Zurbò. 'Le film démarre comme une enquête journalistique sur la notion de bonheur au Bhoutan, pour se transformer en une approche poétique et sensible des protagonistes', écrit le jury.

'Tout y est: émotion, profondeur, humour, mais aussi l'absurdité de vouloir cerner une notion aussi indéfinissable que le Bonheur à travers des questions parfois surréalistes', ont résumé les membres du jury .

Productions suisses primées

Le Prix du public est revenu à 'Beyond Prognosis' de Silvalex et Morgan Le Faucheur. Il s'agit de l'histoire d'un jeune espoir de VTT qui, à 17 ans, perd l'usage de ses jambes après une chute. Il refuse le diagnostic et la chaise roulante. Rêve, volonté et chance l'amènent à nouveau à pratiquer le sport. Debout.

Le meilleur court-métrage est 'Mollo', une production helvétique signée Thibault Lampe et Michelle Voss. 'Ce film suit Michelle Voss, une grimpeuse de haut niveau, traversant une période de dépression qu'elle choisit de partager face caméra, offrant ainsi un témoignage poignant', a souligné le jury. 'Son objectif de gravir une paroi vertigineuse devient le symbole de sa guérison et la preuve que la montagne peut avoir une portée thérapeutique.'

La réalisatrice suisse Livia Vonaesch s'est, elle, vue attribuer le Prix des Jeunes pour 'Home is the Ocean'. Un couple se donne quatre ans pour traverser les mers en voilier, puis arpenter les terres afin de récolter des échantillons dans le but d'étudier les changements climatiques. Vingt-cinq ans et six enfants plus tard, la famille continue son périple.

Le constat de Cédric Lachat

Le FIFAD a également décerné le Prix Ehrard Loretan, à 'The Future of Climbing' de Guillaume Broust. Le protagoniste principal est le multimédaillé mondial d'escalade en salle, Cédric Lachat. Le Jurassien y dresse un constat pas toujours reluisant de la pratique de la grimpe en extérieur.

Le Diable d'or, catégorie exploration et aventure a été attribué à 'Postcards from the Verge', un film polonais signé Natalia Koniarz. 'The Last Observers' de Maja K. Mikkelsen (USA/Suède) a obtenu la même distinction dans la catégorie nature et environnement.

Dans la catégorie verticale, le Diable d'or revient à 'L'ultime ascension' de la Polonaise Eliza Kubarska. Et le Diable d'or, catégorie culture du monde a été décerné à 'One with the Whale', un film des Américains Pete Chelkowski et Jim Wickens.

La littérature à l'honneur

Enfin, la littérature a également été mise à l'honneur. Le Grand Prix du livre de Montagne revient à 'La Longe' de l'écrivaine valaisanne Sarah Jollien-Fardel. Un roman bouleversant sur le deuil et la reconstruction.

Dans la catégorie 'Récits et témoignages', le Jury a retenu 'Au cœur de l'hiver', du Français Jean-Marc Rochette. Le récit sobre et inspiré d'un retrait volontaire dans un hameau alpin. Solitude, nature et renaissance.

