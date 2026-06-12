Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

L'armée américaine a indiqué vendredi avoir abattu plusieurs drones iraniens qui ciblaient ...
Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

Photo: KEYSTONE/AP ISNA/AMIRHOSEIN KHORGOOI

L'armée américaine a indiqué vendredi avoir abattu plusieurs drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime reste fluide, selon elle.

'L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque dans le but de frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz', a indiqué le commandement pour la région (CENTCOM) sur le réseau social X.

'Les forces américaines les ont tous abattus ces dernières heures, et le trafic maritime dans le détroit reste fluide', poursuit le communiqué.

/ATS
 

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