Les Etats-Unis disent avoir formellement quitté l'OMS qui conteste

Les Etats-Unis annoncent avoir formellement quitté l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ...
Les Etats-Unis disent avoir formellement quitté l'OMS qui conteste

Les Etats-Unis disent avoir formellement quitté l'OMS qui conteste

Photo: LKeystone/MARTIAL TREZZINI

Les Etats-Unis annoncent avoir formellement quitté l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis jeudi. Mais celle-ci n'a toujours pas reçu les 260 millions de dollars d'arriérés dus par Washington et qui permettraient légalement de valider ce retrait.

L'OMS a 'échoué à approuver urgemment des réformes', ont dit le département de la santé (HHS) et le département d'Etat. En début d'année dernière, le président Donald Trump avait annoncé avoir enclenché le dispositif d'un an pour le retrait de l'organisation qu'il accuse d'avoir été trop proche de la Chine pendant la pandémie.

L'OMS avait récemment expliqué que l'accord de 1948 entre les Etats-Unis et elle prévoit non seulement un préavis d'un an, mais aussi le paiement de toutes les contributions financières dues. Or, des 'arriérés' subsistent, avait précisé un responsable juridique. Et ceux-ci n'ont pas été payés 'à notre connaissance', a précisé jeudi à Keystone-ATS un porte-parole de l'institution.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Danemark voit l'opportunité d'une « réelle négociation »

Le Danemark voit l'opportunité d'une « réelle négociation »

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 20:01

Pas d'obstacle avec le Conseil de la paix (enquêteurs onusiens)

Pas d'obstacle avec le Conseil de la paix (enquêteurs onusiens)

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 11:40

Tuerie d'Uvalde: acquittement d'un policier accusé d'inaction

Tuerie d'Uvalde: acquittement d'un policier accusé d'inaction

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 06:20

Le procès de trois militants de Tiananmen s'ouvre à Hong Kong

Le procès de trois militants de Tiananmen s'ouvre à Hong Kong

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 05:26

Articles les plus lus

Groenland: Trump annonce soudainement un « cadre » d'accord

Groenland: Trump annonce soudainement un « cadre » d'accord

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 00:58

Le procès de trois militants de Tiananmen s'ouvre à Hong Kong

Le procès de trois militants de Tiananmen s'ouvre à Hong Kong

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 05:26

Tuerie d'Uvalde: acquittement d'un policier accusé d'inaction

Tuerie d'Uvalde: acquittement d'un policier accusé d'inaction

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 06:20

Pas d'obstacle avec le Conseil de la paix (enquêteurs onusiens)

Pas d'obstacle avec le Conseil de la paix (enquêteurs onusiens)

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 11:40

Demi-tour de l'avion de Trump après un problème

Demi-tour de l'avion de Trump après un problème

Monde    Actualisé le 21.01.2026 - 06:44

Japon: prison à vie pour le meurtrier de l'ex-premier ministre Abe

Japon: prison à vie pour le meurtrier de l'ex-premier ministre Abe

Monde    Actualisé le 21.01.2026 - 06:56

Europol annonce le démantèlement d'un réseau de drogues de synthèse

Europol annonce le démantèlement d'un réseau de drogues de synthèse

Monde    Actualisé le 21.01.2026 - 09:17

Groenland: Trump annonce soudainement un « cadre » d'accord

Groenland: Trump annonce soudainement un « cadre » d'accord

Monde    Actualisé le 22.01.2026 - 00:58