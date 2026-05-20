Les Etats-Unis veulent « remettre leur empreinte sur le Groenland »

L'émissaire américain au Groenland a déclaré mercredi que les Etats-Unis devaient renforcer ...
Les Etats-Unis veulent « remettre leur empreinte sur le Groenland »

Les Etats-Unis veulent

Photo: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX/BO AMSTRUP

L'émissaire américain au Groenland a déclaré mercredi que les Etats-Unis devaient renforcer leur présence sur ce territoire autonome danois. L'île arctique est convoitée par le président Donald Trump.

'Je pense qu'il est temps que les Etats-Unis remettent leur empreinte sur le Groenland. Je pense que vous voyez le président parler de renforcer les opérations de sécurité nationale et de réaffecter du personnel dans certaines bases au Groenland', a déclaré l'envoyé Jeff Landry à l'AFP après sa première visite au Groenland depuis sa nomination en décembre 2025.

Les Etats-Unis ne disposent actuellement que d'une base militaire au Groenland, contre plus d'une douzaine d'installations militaires au plus fort de la guerre froide.

/ATS
 

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