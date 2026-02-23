Les Etats de l'UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Les Etats membres de l'Union européenne souhaitent renforcer leurs relations avec la Suisse ...
Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les Etats membres de l'Union européenne souhaitent renforcer leurs relations avec la Suisse. Le Conseil de l'UE devrait donner son feu vert mardi à la signature d'un paquet d'accords avec Berne.

'Ce paquet d'accords va renforcer notre coopération', a déclaré la ministre chypriote adjointe aux Affaires européennes Marilena Raouna. Chypre assure actuellement la présidence du Conseil de l'UE et préside donc la réunion. La décision d'autoriser la commission européenne à signer les accords avec Berne devrait être une formalité.

'La Suisse, située au coeur de l'Europe, a sa place au sein du marché unique', a argumenté le ministre d'Etat allemand Gunther Kirchbaum à Bruxelles avant la réunion. Il est désormais essentiel d'établir de nouvelles relations entre l'UE et la Suisse. A l'image de M. Kirchbaum, d'autres ministres ont souligné l'importance d'entretenir de bonnes relations avec la Suisse.

