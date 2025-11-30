Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires

Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires. Selon les premiers résultats, l'initiative du PS, qui prévoyait un chèque annuel de 300 francs, est refusée de justesse dimanche. Le contreprojet est aussi rejeté.

L'initiative 'Pour des soins dentaires accessibles à toute la population' récolte 50,51% de 'non', selon les résultats basés sur près de 95% des votants. Elle prévoyait un chèque dentaire annuel pour les personnes éligibles aux subsides d'assurance-maladie mais qui ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide sociale et qui renoncent parfois à aller chez le dentiste pour des raisons financières.

Le coût total du dispositif était estimé à 45,5 millions de francs, avec des actions de prévention et la création d'un poste de dentiste cantonal. Mais ces mesures étaient jugées inefficaces par la droite et le Conseil d'Etat. D'où l'élaboration d'un contreprojet qui prévoit notamment un soutien financier plus ciblé. Cette proposition alternative est refusée par 55,53% des votants.

