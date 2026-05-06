Les HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

Les HUG ont identifié la souche de l'Hantavirus qui a tué trois passagers du navire MV Hondius ...
Les HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

Les HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les HUG ont identifié la souche de l'Hantavirus qui a tué trois passagers du navire MV Hondius actuellement au large du Cap-Vert. Le prélèvement sur une personne symptomatique a révélé la présence de l'Andes, le seul à se propager entre êtres humains.

L'identification a été obtenue mardi après un test PCR analysé au Centre national de référence pour les infections virales émergentes (CRIVE), ont affirmé mercredi les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elle a été relayée immédiatement auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'Hantavirus se propage habituellement par des rongeurs sauvages. Mais une responsable de l'OMS avait affirmé mardi à la presse que l'organisation estimait que plusieurs cas pourraient avoir été provoqués par une infection entre êtres humains qui ont eu des contacts proches. La présence d'Andes est conforme à cette évaluation.

/ATS
 

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