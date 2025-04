Les Hayek rachètent des actions Swatch pour 10 millions de francs

La famille Hayek, dans la foulée de la baisse récente du cours de l'action Swatch Group, a racheté des titres de l'horloger biennois pour près de 10 millions de francs ces derniers jours.

Vendredi dernier, près de 170'000 nominatives ont changé de mains pour plus de 4,4 millions de francs, puis lundi ce fut au tour de 211'000 actions de connaître le même sort pour presque 5,4 millions de francs, selon une transaction de la transaction dévoilée par l'opérateur de la Bourse suisse SIX.

Trois personnes soumises à l'obligation de déclaration ont effectué ensemble la transaction, selon le communiqué. Il s'agit de la famille Hayek, a confirmé un porte-parole de Swatch Group auprès de l'agence de presse AWP mardi. En l'occurrence la présidente du conseil d'administration Nayla Hayek, le directeur général (CEO) et membre du conseil d'administration depuis 2010 Nick Hayek ainsi que son neveu Marc Hayek, membre du conseil d'administration depuis l'an dernier et qui dirige les marques Blancpain, Breguet, Jaquet Droz et Glashütte Original.

Les nominatives ont été achetées vendredi au prix de 26,19 francs par titre et lundi au prix de 25,46 francs par titre. Avant le coup de semonce des droits de douane du président américain Donald Trump mercredi, les actions valaient autour de 30 francs. Actuellement, elles s'échangent pour 25,82 francs.

A la fin 2024, le 'pool Hayek' et ses sociétés, institutions et personnes proches contrôlaient 63,4 millions de nominatives et 836'044 actions au porteur, soit 44,1% de tous les droits de vote de l'horloger.

Bien que les nominatives ont une valeur nominale cinq fois moins élevée que la porteur recensée dans les trente principales actions de la Bourse suisse, dans l'indice SLI, leur propriétaire dispose des même droits de vote que pour une action au porteur. Ainsi la famille Hayek, peut, grâce à l'achat de nominatives, concentrer plus de 40% des voix avec un effort moindre en termes de capital.

/ATS