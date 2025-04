Les Helvètes ont de bien meilleures dents qu'il y a 20 ans

En vingt ans, la santé bucco-dentaire de la population en Suisse a connu une nette amélioration. En 2022, 71% des personnes qualifiaient de 'bon à très bon' l’état de leurs dents et gencives, souligne lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le pourcentage des personnes interrogées ayant une dentition naturelle complète se montait à 44%, contre 33% vingt ans plus tôt, en 2002.

Dans l'ensemble, les femmes se montrent plus contentes de l'état de leurs dents (74% de satisfaction) que les hommes (68%). La santé bucco-dentaire tend par ailleurs à être meilleure chez les personnes ayant fait des études que chez celles sans formation post-obligatoire. Plus le niveau de formation est élevé, plus celle des personnes qui font une visite annuelle chez l'hygiéniste l'est également.

/ATS