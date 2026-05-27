Les Journées du Théâtre Suisse s’ouvrent mercredi soir à Yverdon

Les Journées du Théâtre Suisse s’ouvrent ce mercredi soir à Yverdon-les-Bains et Lausanne. Jusqu’au 31 mai, la 13e édition réunit sept spectacles et investit le Théâtre Benno Besson, l’Echandole et Vidy-Lausanne, avec des créations venues de tout le pays.

Sandrine Kuster, coprésidente des Journées du Théâtre Suisse et directrice du Théâtre Saint-Gervais à Genève, a souligné l’importance symbolique de cette première escale vaudoise. 'Nous sommes déjà passés par Genève, le Valais et Fribourg, mais c’est la première fois que les Journées du Théâtre Suisse s’arrêtent ici', avait-elle relevé lors de la présentation de la programmation en mars.

La soirée d’ouverture propose la coproduction romande 'Jacqueline' au Théâtre Benno Besson. Inspirée de l’actrice française Jacqueline Maillan, la pièce suit une comédienne vieillissante confrontée au déclin de sa carrière. 'La diva du théâtre de boulevard, incarnée par Rebecca Balestra, veut une sortie spectaculaire, mais tout semble conspirer contre elle', a résumé la directrice du festival.

'Hekabe' du Schauspielhaus

Parmi les autres temps forts figure 'Hekabe', adaptation d’Euripide par le Schauspielhaus de Zurich, présentée à Vidy-Lausanne. 'Nous voulons montrer que la violence et l’arbitraire ne sont pas seulement antiques, elles nous concernent aujourd’hui', a expliqué Julie Paucker à propos de cette relecture sombre et contemporaine de la tragédie grecque.

Le festival accueille également 'Venir meno', performance immersive des artistes tessinois Francesca Sproccati et Léo Collin à l’Echandole, ainsi que 'Wandatheater' du collectif féministe zurichois der grosse tyrann. La troupe lucernoise Zell:stoff et l’artiste de cirque contemporain Julian Vogel complètent la programmation.

A la sélection de six productions issues de scènes indépendantes, institutionnelles et alternatives s’ajoute une création inédite. 'Nous avons le plaisir d’intégrer à notre programmation une production toute neuve', a expliqué Julie Paucker à propos de 'Mon Frère', du metteur en scène fribourgeois François Gremaud, présenté à Vidy-Lausanne.

Le spectacle met en scène François Gremaud et son frère Christian, comédien sourd, dans une création intime et politique autour de la fraternité et de la représentation. Les deux hommes y incarnent tour à tour leur propre rôle et d’autres personnages.

Créées en 2014 à Winterthour autour des Prix fédéraux de l’Office fédéral de la culture, les Journées du Théâtre Suisse ont progressivement élargi leur mission. Au-delà de la remise de distinctions, le festival cherche aujourd’hui à offrir une vitrine nationale aux créations théâtrales suisses contemporaines.

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/ATS