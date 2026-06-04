Les No G7 ciblent des conditions « surréalistes » dans l'autorisation

La coalition No G7 dénonce les conditions 'surréalistes' dans l'autorisation partielle de manifester ...
Les No G7 ciblent des conditions « surréalistes » dans l'autorisation

Les No G7 ciblent des conditions

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La coalition No G7 dénonce les conditions 'surréalistes' dans l'autorisation partielle de manifester à Genève reçue jeudi dernier. 'On nous demande de ne pas faire trop de bruit', a affirmé jeudi à la presse l'une de ses responsables.

L'autorisation a été envoyée par le secrétariat général du Département des institutions et du numérique (DIN), a dit Françoise Nyffeler, responsable légale de la manifestation du 14 juin. Une lettre a été envoyée pour contester les conditions mentionnées dans cette autorisation.

Indépendamment du tracé, la coalition dénonce une exigence 'de ne pas mettre les mégaphones trop fort'. Ou de laisser 3,5 mètres de chaque côté du défilé. 'Je ne peux pas garantir ces conditions', a ajouté Mme Nyffeler.

Une rencontre avec la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast est prévue jeudi soir. Le gouvernement s'est dit prêt mercredi à des ajustements 'raisonnables', toujours sur la rive droite.

/ATS
 

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