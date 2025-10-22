Les Républicains suspendent les ministres du gouvernement Lecornu

Les Républicains ont annoncé mercredi la suspension des ministres LR du gouvernement de Sébastien ...
Les Républicains suspendent les ministres du gouvernement Lecornu

Les Républicains suspendent les ministres du gouvernement Lecornu

Photo: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ

Les Républicains ont annoncé mercredi la suspension des ministres LR du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui sont restés ou ont intégré l'équipe gouvernementale après le départ de Bruno Retailleau.

'Demeurer au sein de ce gouvernement reviendrait à se fondre dans le macronisme, en renonçant à l'indépendance et aux convictions qui fondent notre engagement', écrit le parti dans un communiqué à l'issue d'un bureau politique réuni mercredi soir, qui a approuvé par un vote la mesure proposée par le secrétaire général et proche de M. Retailleau, Othman Nasrou.

Les six ministres concernés --Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Philippe Tabarot (Transports), Vincent Jeanbrun (Logement), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Commerce extérieur)-- avaient fait savoir dans la journée qu'ils s'étaient mis 'en retrait de toute fonction' au sein de LR.

/ATS
 

Actualités suivantes

Russie: Trump va annoncer un « renforcement majeur » des sanctions

Russie: Trump va annoncer un « renforcement majeur » des sanctions

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 21:54

Accident de funiculaire à Lisbonne: démission chez l'opérateur

Accident de funiculaire à Lisbonne: démission chez l'opérateur

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 19:37

JD Vance dit qu'il sera « très difficile » de désarmer le Hamas

JD Vance dit qu'il sera « très difficile » de désarmer le Hamas

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 19:27

Le chef de l'ONU appelle à combattre la « désinformation » climatique

Le chef de l'ONU appelle à combattre la « désinformation » climatique

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 15:23

Articles les plus lus

Le roi Charles III va prier avec le pape au Vatican

Le roi Charles III va prier avec le pape au Vatican

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 10:51

Ukraine: au moins six morts et des coupures de courant

Ukraine: au moins six morts et des coupures de courant

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 14:25

Le chef de l'ONU appelle à combattre la « désinformation » climatique

Le chef de l'ONU appelle à combattre la « désinformation » climatique

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 15:23

JD Vance dit qu'il sera « très difficile » de désarmer le Hamas

JD Vance dit qu'il sera « très difficile » de désarmer le Hamas

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 19:27

Trump ne veut pas d'une « rencontre pour rien » avec Poutine

Trump ne veut pas d'une « rencontre pour rien » avec Poutine

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 00:41

Le roi Charles III va prier avec le pape au Vatican

Le roi Charles III va prier avec le pape au Vatican

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 10:51

Ukraine: au moins six morts et des coupures de courant

Ukraine: au moins six morts et des coupures de courant

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 14:25

Violence au Pérou: le président annonce l'état d'urgence à Lima

Violence au Pérou: le président annonce l'état d'urgence à Lima

Monde    Actualisé le 22.10.2025 - 20:01