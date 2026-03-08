Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Les Suisses ont rejeté dimanche à 71% l'initiative populaire pour un fonds climat, selon la projection de gfs.bern. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir entre 4 et 8 milliards de plus par an pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

A Genève, la population a refusé à 58,3%. Ce taux s'élève à 69,2% à Zurich.

Le non est plus net ailleurs en Suisse. Les Fribourgeois ont rejeté le texte à 76,3%, les Valaisans à 78,3% et les Neuchâtelois à 70,6%, selon les premiers résultats. Le refus est encore plus fort à Schwyz (83,9%) et Soleure (80,2%).

L'initiative populaire portée par la gauche voulait que le gouvernement engage nettement plus d'argent afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il aurait dû investir chaque année 0,5 à 1% du PIB suisse, soit entre 4 et 8 milliards de francs.

Ce fonds se serait ajouté aux 2 milliards annuels dont dispose déjà la Confédération pour protéger l'environnement. Il devait être alimenté jusqu'à ce que l'objectif de zéro émission nette de CO2 soit atteint.

