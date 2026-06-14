Les Suisses disent oui à un service civil plus restreint

L'accès au service civil sera plus difficile. Les Suisses ont soutenu dimanche une réforme faisant à nouveau du service civil une exception au service militaire, selon une tendance de gfs.bern. Les restrictions prévues doivent préserver les effectifs de l'armée.

Genève a déjà livré des résultats quasi définitifs. Le canton du bout du lac refuse cette réforme par 55,7%. Le Valais a lui accepté ce changement par 58,4%. Un résultat proche de celui de Zurich (59,5%), selon les premiers résultats.

Le projet met en oeuvre de manière rigoureuse l'obligation constitutionnelle pour les hommes d'accomplir un service militaire. Le gouvernement a prévu six mesures.

Le service sera de 150 jours. Les soldats ayant terminé leur service militaire ne pourront plus passer au service civil afin de se soustraire au tir obligatoire. Les obligations seront identiques pour tous, y compris pour les cadres.

Les affectations nécessitant des études de médecine seront interdites et les astreints devront faire un service par an jusqu'à accomplissement de tous les jours de service. Enfin, les personnes déposant une demande d'admission au service civil avant ou pendant l'école de recrues devront accomplir leur affectation longue dès l'année suivant leur admission.

/ATS