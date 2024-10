Les Suisses dorment une heure de plus dimanche

En Suisse, l'heure d'été a pris fin dans la nuit de samedi à dimanche. A 03h00, les horloges ont été ramenées à 02h00. La nuit a donc été prolongée d'une heure. L'heure de l'Europe continentale s'applique désormais jusqu'au 30 mars 2025.

L'heure de l'Europe continentale donne le rythme en Suisse depuis plus de 125 ans. Selon l'Institut fédéral de métrologie (Metas), le langage populaire se trompe lorsqu'il parle d'heure d'hiver. Il n'y a donc que l'heure d'été et l'heure normale. Avec l'heure normale, il fait à nouveau nuit plus tôt le soir. Le changement d'heure existe en Suisse depuis 1981.

Le passage de l'heure normale à l'heure d'été est controversé dans le pays et dans l'UE. En 2020, une initiative visant à abolir le changement d'heure a échoué en Suisse faute de signatures. De son côté, le Parlement européen a demandé en mars 2019 la suppression du changement d'heure en 2021. Mais il manque à ce jour les décisions nécessaires d'une majorité d'Etats.

L'Ukraine abolit l'heure d'été

L'Ukraine est allée plus loin que ses partenaires européens. Selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, ce pays en guerre tournera les aiguilles de ses horloges pour la dernière fois dimanche au petit matin. L'heure d'été a été abolie par une loi suite à une décision du Parlement.

Il s'agit avant tout de donner un signe d'indépendance à la Russie. Celle-ci avait introduit partout l'heure de Moscou dans les territoires ukrainiens qu'elle occupait. Une heure avec laquelle l'heure d'été ukrainienne coïncidait jusqu'à présent. A l'avenir, l'heure des deux pays divergera donc d'au moins une heure, et plus encore selon les différents fuseaux horaires en Russie.

/ATS