Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple suisse a refusé dimanche l'initiative SSR à 62%, selon une projection de gfs.bern. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, comme le prévoit un projet du Conseil fédéral.

La marge d'erreur est de plus ou moins 2%. Selon de premiers résultats, tous les cantons rejettent le texte.

Le Valais dit non à 56,5%. Dans les autres cantons romands, le refus dépasse la barre des 60%: 60,6% dans le Jura, 61,2% à Fribourg, 63,8% à Genève, 64,3% dans le canton de Vaud et 65,1% à Neuchâtel.

Outre-Sarine, Zurich ne veut pas de l'initiative à 59,7%, et Bâle-Ville à 70,8%. Bâle-Campagne, Lucerne, Saint-Gall, les Grisons, l'Argovie, la Thurgovie et le Tessin disent aussi non. Schwyz, qui acceptait le texte dans un premier temps, le refuse désormais à 50,3%.

Contre-projet comme alternative

L'initiative populaire '200 francs, ça suffit!' (initiative SSR) de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR voulait faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an.

Le gouvernement rejetait le texte, mais a trouvé nécessaire d'agir. Il a proposé d'abaisser la redevance dans un contre-projet au niveau de l'ordonnance.

/ATS