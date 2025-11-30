Les Suisses refusent l'introduction d'un service citoyen

Les Suisses et les Suissesses ne devront pas faire de service citoyen. Le peuple (et les cantons) ...
Les Suisses refusent l'introduction d'un service citoyen

Les Suisses refusent l'introduction d'un service citoyen

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les Suisses et les Suissesses ne devront pas faire de service citoyen. Le peuple a refusé dimanche l'initiative populaire 'Pour une Suisse qui s'engage', selon une tendance de gfs.bern.

Le canton de Genève balaie fermement ce texte. Selon des résultats quasi définitifs, 84,2% de la population du canton a dit non. Les Vaudois refuseraient par 87,1%.

Outre Sarine, l'ampleur du non est similaire: 77,7% de non à Zurich, 85,1% à Lucerne, 84,1% dans les Grisons, 86,1% à Saint-Gall ou même 88,1 à Schwyz.

Aussi les femmes

L'initiative voulait que tous les jeunes, y compris les femmes, effectuent un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement: au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice, notamment dans la prévention des catastrophes, l'assistance ou la sécurité alimentaire.

L'initiative voulait donc étendre l'obligation de servir actuellement limitée à l'armée, à la protection civile et au service civil. Tout en préservant les effectifs de l'armée. Une taxe était prévue pour les personnes qui n'accomplissaient aucun service.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires

Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires

Suisse    Actualisé le 30.11.2025 - 12:24

Petit « oui » à l'achat de la propriété de Zep par la Ville de Genève

Petit « oui » à l'achat de la propriété de Zep par la Ville de Genève

Suisse    Actualisé le 30.11.2025 - 12:16

Décès de l'ancien conseiller national PS fribourgeois Erwin Jutzet

Décès de l'ancien conseiller national PS fribourgeois Erwin Jutzet

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 22:27

Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 18:13

Articles les plus lus

Des taskforces pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse

Des taskforces pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 12:30

Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 18:13

Décès de l'ancien conseiller national PS fribourgeois Erwin Jutzet

Décès de l'ancien conseiller national PS fribourgeois Erwin Jutzet

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 22:27

Les Suisses refusent l'introduction d'un service citoyen

Les Suisses refusent l'introduction d'un service citoyen

Suisse    Actualisé le 30.11.2025 - 12:11

Des taskforces pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse

Des taskforces pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 12:30

Des taskforces pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse

Des taskforces pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 12:37

Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 18:13

Décès de l'ancien conseiller national PS fribourgeois Erwin Jutzet

Décès de l'ancien conseiller national PS fribourgeois Erwin Jutzet

Suisse    Actualisé le 29.11.2025 - 22:27