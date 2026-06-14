Les Suisses rejettent l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Les Suisses ont rejeté dimanche à 55% l'initiative populaire 'Pas de Suisse à 10 millions', selon une projection de gfs.bern. La marge d'erreur est de 3%. Le texte de l'UDC voulait plafonner la population en Suisse à dix millions d'ici 2050 en limitant l'immigration.

/ATS