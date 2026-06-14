Les Suisses rejettent l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative populaire 'Pas de Suisse à 10 millions', selon ...
Les Suisses rejettent l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Les Suisses rejettent l'initiative

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative populaire 'Pas de Suisse à 10 millions', selon une tendance de gfs.bern. Le texte de l'UDC voulait plafonner la population en Suisse à dix millions d'ici 2050 en limitant l'immigration.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'UDC en passe de revenir au gouvernement des Grisons

L'UDC en passe de revenir au gouvernement des Grisons

Suisse    Actualisé le 14.06.2026 - 13:18

Genève: suspens pour l'interdiction les signes religieux aux élus

Genève: suspens pour l'interdiction les signes religieux aux élus

Suisse    Actualisé le 14.06.2026 - 12:44

Bâle-Ville introduit une part quasi généralisée d'impôt à la source

Bâle-Ville introduit une part quasi généralisée d'impôt à la source

Suisse    Actualisé le 14.06.2026 - 12:26

Les Suisses rejettent l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Les Suisses rejettent l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Suisse    Actualisé le 14.06.2026 - 12:35

Articles les plus lus