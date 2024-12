Les Suisses sont entrées dans la nouvelle année

Après l'Océanie et l'Asie, la Suisse est entrée mercredi à minuit dans la nouvelle année 2025. Des feux d'artifice étaient prévus à Genève et Zurich et des soirées organisées partout en Suisse romande.

Des milliers de personnes étaient attendues sur les rives des lacs Léman et de Zurich pour assister au spectacle pyrotechnique.

D'autres événements étaient organisés dans le reste de la Suisse romande. Cirque, silent party et croisières sur les lacs figuraient au menu des festivités.

Dans le canton de Berne, des dizaines de personnes ont plongé dans les eaux froides du Moossee à l'occasion de la nage de la Saint-Sylvestre. Cette tradition se répète chaque 31 décembre à midi depuis 1999.

/ATS