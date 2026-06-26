Les Suisses voteront sur une interdiction des feux d'artifice

L'interdiction des feux d'artifice sera soumise au vote du peuple. Le comité d'initiative a ...
Les Suisses voteront sur une interdiction des feux d'artifice

Les Suisses voteront sur une interdiction des feux d'artifice

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'interdiction des feux d'artifice sera soumise au vote du peuple. Le comité d'initiative a décidé vendredi de maintenir son texte après l'échec du contre-projet au Parlement il y a une semaine.

L'initiative populaire, déposée par des organisations de protection des animaux, demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice.

Toutes les catégories d'engins pyrotechniques devraient être interdites. Certaines exceptions seraient prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les cantons.

Le Parlement a échoué à proposer un compromis viable. L'interdiction des pétards débattue au Parlement n'était de toute façon qu'un faux compromis, estime le comité dans un communiqué.

Selon lui, ces pétards ne représentent qu'une petite partie des feux d'artifice bruyants commercialisés. La mesure envisagée n'aurait donc pas réduit les nuisances pour les humains, les animaux et l'environnement.

/ATS
 

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