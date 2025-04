Les TIC résistent à la morosité ambiante avec une croissance stable

Le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) montre sa résilience dans un contexte économique marqué par l'incertitude et la faiblesse au niveau mondial. La branche continue de croître, selon l'association Swico.

L'indice compilé par la faitière Swico a grimpé de 1,4 point à 108,6 points, signalant un optimisme continu dans l'industrie suisse des TIC, selon un communiqué publié mercredi.

La numérisation reste le moteur de la branche, qui démontre sa résilience même dans le contexte économique actuel, explique Swico. Alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a revu ses prévisions à la baisse et n'attend pas de reprise économique avant 2026, l'indice TIC de Swico montre une nette tendance à la hausse.

Le domaine du logiciel en particulier est optimiste quant au trimestre à venir. 'Les entreprises et les administrations suisses investissent de plus en plus dans la modernisation de leurs systèmes existants et dans le renforcement de leur infrastructure numérique', observe Giancarlo Palmisani, responsable des prestations chez Swico. L'attention croissante portée à la cybersécurité pourrait constituer un moteur de croissance supplémentaire.

Cette évolution positive est d'autant plus remarquable compte tenu des incertitudes croissantes qui pèsent sur la politique économique et commerciale à l'échelle internationale, relève Swico. L'escalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine et la faiblesse persistante de l'économie allemande mettent à rude épreuve le commerce mondial.

L'électronique grand public devrait continuer de croître au deuxième trimestre. L'indice sectoriel a augmenté de 2,3 points pour atteindre 108,9 points. Les évolutions technologiques stimulent la demande, les consommateurs en particulier investissant de plus en plus dans du matériel plus puissant, toujours selon le communiqué.

