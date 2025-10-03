Les Tchèques aux urnes pour des législatives incertaines

Les bureaux de vote ont ouvert vendredi en République tchèque pour des législatives organisées ...
Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

Les bureaux de vote ont ouvert vendredi en République tchèque pour des législatives organisées sur deux jours. L'autoproclamé 'trumpiste' Andrej Babis, 70 ans, est donné favori, mais sans certitude de pouvoir former une majorité.

Un possible retour au pouvoir de l'ex-Premier ministre milliardaire pro-Trump, qui veut réduire l'aide à l'Ukraine et limiter les sanctions contre Moscou, pourrait voir la République tchèque se rapprocher des positions de la Hongrie et la Slovaquie, augurant de relations difficiles avec l'Union européenne.

La République tchèque a jusqu'à présent été une fidèle alliée de l'Ukraine, mais les partisans d'Andrej Babis reprochent au gouvernement actuel de se concentrer davantage sur l'Ukraine que sur les problèmes intérieurs.

Le parti de l'ex-Premier ministre, ANO, souhaite donc, entre autres, mettre fin à une initiative de Petr Fiala, Premier ministre sortant et hostile à la Russie, visant à collecter des munitions à l'international pour l'Ukraine.

Malgré son large avantage dans les sondages, il semble peu probable qu'ANO obtienne suffisamment de sièges pour une majorité. Le parti devra donc former une coalition pour gouverner. Il n'est pas clair si Andrej Babis souhaitera s'allier avec un parti modéré ou au contraire avec un parti radical. L'extrême droite et l'extrême gauche sont des partis ouvertement pro-russes.

Andrej Babis avait été transporté à l'hôpital début septembre après avoir été agressé lors d'un rassemblement électoral dans l'est du pays. L'ex-Premier ministre avait été frappé à la tête avec une canne par un homme âgé, selon la police.

Les bureaux de vote fermeront samedi à 14h00.

/ATS
 

