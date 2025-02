Les UDC Thomas Aeschi et Michael Graber conservent leur immunité

Les conseillers nationaux UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) ne seront pas inquiétés suite à l'altercation en juin lors d'une visite ukrainienne. Par 4 voix contre 3 et 2 abstentions, la commission de l'immunité du National a refusé de lever leur immunité.

La décision a été prise afin de 'garder la liberté de travail aux parlementaires', a justifié Pierre-André Page (UDC/FR) président de la commission de l'immunité du Conseil national dans une interview avec Keystone-ATS.

Le dossier part à la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats qui va se prononcer. Les deux Chambres doivent donner leur avis pour lever l'immunité.

Le chef de groupe Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) avaient été énergiquement repoussés par des argents armés de la police fédérale en marge de la visite du président du Parlement ukrainien. Les deux élus n'avaient pas voulu respecter un cordon de sécurité.

