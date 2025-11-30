Les Vaudois de l'étranger pourront voter pour le Conseil des Etats

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les Vaudois domiciliés à l'étranger pourront désormais participer à l'élection au Conseil des Etats, comme cela se fait déjà pour le Conseil national. La population a accepté dimanche cette modification constitutionnelle.

Le 'oui' l'a largement emporté avec 63,9% des voix, tandis que le taux de participation s'est élevé à environ 42%. Environ 25'000 Vaudois vivant à l'étranger sont potentiellement concernés. Ils pourront donc voter pour des candidats au Conseil des Etats, mais aussi être élus. En cas d'élection toutefois, ils devront revenir se domicilier dans le canton.

Vaud devient le 14e canton à autoriser ses ressortissants de l'étranger à participer à l'élection à la Chambre haute à Berne. Tous les cantons romands, à l'exception du Valais, permettent désormais cette disposition.

/ATS
 

