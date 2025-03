Les Vert.e.s grand perdants de l'élection au Grand Conseil

Quatre après avoir été les grands vainqueurs de l'élection au Grand Conseil valaisan avec un gain de cinq sièges, les Vert-e-s se retrouvent dimanche dans le camp des perdants. Les écologistes ont perdu cinq élus au bénéfice de l'UDC (+4) et du Centre (+2)

Les écologistes ont perdu deux sièges dans l'arrondissement de Sion et un dans ceux de Brigue, Monthey et Sierre. Avec la non-réélection de la candidate au Conseil d'Etat de 2021, Brigitte Wolf, le parti ne compte plus d'élu dans le Haut-Valais.

La défaite écologiste contraste avec le succès de deux partis. Tout d'abord l'UDC qui gagne un représentant dans les arrondissements de Martigny, Sion, Sierre et Viège. En baisse depuis 2001, le Centre, a lui retrouvé des couleurs en obtenant un fauteuil supplémentaire dans les arrondissements de Brigue, Monthey et Sion, tout en perdant un fauteuil sur Viège.

Le PS a gagné un siège Monthey et en a égaré un à Martigny. Le PLR reste stable. Le Centre social-libéral du Haut-Valais a perdu un siège. Entremont Autrement garde son député.

Pour la législature 2025-2029, le Grand Conseil se composera donc de 42 élus du Centre, 27 PLR, 26 UDC, 19 PS, 8 Verts, 7 du groupe du Centre social-libéral NEO et un membre d’Entremont Autrement

