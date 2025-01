Les Vert'libéraux soutiennent l'initiative pour un congé familial

Les Vert'libéraux veulent mieux concilier vie de famille et vie professionnelle. Leurs délégués, réunis samedi à Thoune (BE), ont validé le lancement de l'initiative pour un congé familial de 18 semaines pour chaque parent, a indiqué le parti dans un communiqué.

Cette initiative 'est un investissement dans notre avenir, car des études démontrent que l'introduction d'un congé familial paritaire est rentable pour la Suisse', a souligné la conseillère nationale Kathrin Bertschy, présidente de l'Alliance des organisations féminines suisses alliance-f.

Selon elle, un tel congé permet aux femmes de revenir plus rapidement et à un taux d'activité plus élevé sur le marché du travail. 'Cela permet de contrecarrer la pénurie croissante de main-d'œuvre', a ajouté la Bernoise.

/ATS