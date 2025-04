Les Zurichois ont brûlé le bonhomme hiver au Sechseläuten

Zurich a fêté lundi le traditionnel Sechseläuten. Après le cortège des corporations l'après-midi, le bonhomme hiver zurichois, le Böögg, a été brûlé à 18h00. Sa tête a explosé après 26 minutes et 30 secondes.

Selon le mythe, plus la tête du Böögg explose rapidement, plus l'été sera chaud. En 2003, la tête n'avait mis que 5 minutes et 42 secondes pour exploser et l'été avait été caniculaire. 'Un pur hasard', selon MétéoSuisse qui considère que le Böögg est 'un bien piètre pronostiqueur'.

MétéoSuisse a comparé la durée de vie du bonhomme hiver zurichois avec les températures estivales sur le Plateau suisse de 1965 à 2019. L'analyse statistique 'ne montre aucune corrélation entre la durée de combustion du Böögg et la température de l'été', selon l'Office fédéral de météorologie.

Le record de longévité du Böögg, établi en 2023, est de 57 minutes. Le précédent record, 43 minutes et 34 secondes, datait de 2017.

Quatre conseillers fédéraux

Lundi après-midi, les corporations ont défilé dans les rues de Zurich. Parmi la centaine d'hôtes d'honneur des corporations figuraient les conseillers fédéraux Guy Parmelin, Albert Rösti, Martin Pfister et Ignazio Cassis. Le canton de Zoug est l'invité d'honneur cette année.

En 2024, de fortes rafales de vent ont empêché de mettre le feu au Böögg le 15 avril. C'est la première fois que le bonhomme hiver zurichois n'a pas pu être brûlé en raison des conditions météorologiques. Il a finalement été brûlé le 22 juin à Heiden (AR).

Annulation en 2020

En 2020, la fête du Sechseläuten avait été annulée en raison de la pandémie. En 2021, toujours à cause du coronavirus, le Böögg avait été brûlé dans les gorges uranaises des Schöllenen, près du Pont du Diable, situé entre Göschenen (UR) et Andermatt (UR).

Les Zurichois fêtent le Sechseläuten depuis des siècles. Son nom signifie 'six heures sonnent'. Au début du printemps, les cloches de la cathédrale annonçaient jadis la fin du travail à 18h00 et non plus à 17h00 comme en hiver. Le Sechseläuten est organisé par les corporations de métiers.

