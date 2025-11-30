Les Zurichois restreignent le droit des grandes villes au 30 km/h

Les villes de Zurich et Winterthour perdent le droit d'introduire le 30 km/h sur leurs grands axes. Les citoyens du canton ont décidé de supprimer cette prérogative, selon des résultats encore provisoires.

Alors qu'il ne manque plus que les résultats du Kreis 11 de la ville de Zurich, les citoyens du canton ont approuvé dimanche à 56,8% une modification de loi qui prévoit l'interdiction d'abaisser la vitesse maximale à 30 km/h sur les routes principales, cantonales et intercommunales, sauf exceptions temporaires et limitées à de courts tronçons.

Les votants ont aussi approuvé à 50,5% le doublement d'un fonds de soutien à la construction de logements, de 180 millions à 360 millions de francs. Cette mesure tenait lieu de contre-projet à une initiative de la gauche qui exigeait un droit de préemption pour les communes en cas de vente importante de terrains ou de bâtiments. Ce texte-là a été rejeté à 59,3%.

